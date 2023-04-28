Без заморозков, но с дождями: Вильфанд рассказал о погоде в Москве на первые майские праздники

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По сравнению с погодой в начале этой недели (температура доходила до +20 градусов), в конце недели жителей столицы ждут заметные изменения. О них, а также о погоде на 1 мая «Вечерней Москве» рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в конце недели воздушные массы будут поступать в город не с юго-запада и юго-востока, а с запада и северо-запада.

— В пятницу, 28 апреля, будет облачно, временами дожди. Днем температура воздуха повысится до +17 градусов. В субботу, 29 апреля, она будет чуть ниже — ожидается от +11 до +16. А в воскресенье дневные температуры снова будут находиться в пределах +13...+18 градусов.

Вильфанд подчеркнул, что такая погода для столицы в конце апреля в пределах нормы. Ее нельзя назвать холодной. Никаких резких заморозков и сильного понижения температуры воздуха в начале мая в Москве не прогнозируется. Однако в первый день мая в городе все-таки возможны небольшие дожди.

— По предварительным подсчетам, в этот день будет облачно с прояснениями, ночью + 5...+10 градусов, днем — +13...+18 градусов и небольшой дождь, — заключил Вильфанд.

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