Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Аллергиков предупредили о риске развития грозовой астмы из-за непогоды в Москве

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Аллергиков предупредили о риске развития грозовой астмы из-за непогоды в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Аллергики из столицы рискуют столкнуться с грозовой астмой из-за ухудшившейся в Москве погоды. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщила палинолог, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова Елена Северова.

— Дождь смывает пыльцу из воздуха, но в то же время есть такое понятие, как «грозовая астма». Во время грозы может быть обострение астмы за счет того, что происходит выброс белков из пыльцы растений-аллергенов, — рассказала она.

По словам палинолога, случаи грозовой астмы фиксировались в Великобритании и Голландии, та же ситуация вполне возможна и в России. Врач настоятельно порекомендовала обращаться к специалисту в случае приступа астмы во время непогоды, передает агентство городских новостей «Москва».

На первомайские праздники в Москве похолодает, будут идти небольшие дожди. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин. Он также прогнозирует заморозки в ночные часы.

Следуя определенным правилам, можно защититься от аллергии и легко перенести непростой период цветения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Здоровье Аллергия Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте