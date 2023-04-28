Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичи завоевали 63 диплома в финале Всероссийской олимпиады по технологии

Лейла Алиева
Город
Москвичи завоевали 63 диплома в финале Всероссийской олимпиады по технологии
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Столичные школьники завоевали 63 диплома на Всероссийской олимпиаде по технологии. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Победителями стали девять учеников, призерами — 54. Всего награды получили учащиеся из 37 московских школ. Соревнования проводились по четырем направлениям, среди них «Культура дома, дизайн и технологии», «Техника, технологии и техническое творчество», «Робототехника» и «Информационная безопасность».

Задания были подготовлены для учеников 9-11-х классов. Теоретическую часть финала школьники выполняли письменно и на компьютерах — в зависимости от выбранного направления, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в Самаре завершились заключительные соревнования Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Ученики городских школ завоевали 30 дипломов. Школьники проверяли знания языка в двух испытаниях. Письменный тур включал пять конкурсов: страноведение, аудирование, лексико-грамматический тест, творческое письмо и чтение. На устном туре участники в группах подготовили презентацию для жюри.

Москва Олимпиады Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте