Москвичи завоевали 63 диплома в финале Всероссийской олимпиады по технологии

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Столичные школьники завоевали 63 диплома на Всероссийской олимпиаде по технологии. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Победителями стали девять учеников, призерами — 54. Всего награды получили учащиеся из 37 московских школ. Соревнования проводились по четырем направлениям, среди них «Культура дома, дизайн и технологии», «Техника, технологии и техническое творчество», «Робототехника» и «Информационная безопасность».

Задания были подготовлены для учеников 9-11-х классов. Теоретическую часть финала школьники выполняли письменно и на компьютерах — в зависимости от выбранного направления, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в Самаре завершились заключительные соревнования Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Ученики городских школ завоевали 30 дипломов. Школьники проверяли знания языка в двух испытаниях. Письменный тур включал пять конкурсов: страноведение, аудирование, лексико-грамматический тест, творческое письмо и чтение. На устном туре участники в группах подготовили презентацию для жюри.