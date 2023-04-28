Пополнить лицевой счет транспондера теперь можно на mos.ru

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Горожане теперь могут оплатить лицевой счет транспондера с помощью сервиса «Мои платежи» на портале mos.ru. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента информационных технологий города Москвы Владимир Новиков.

— Это особенно удобно для тех, кто часто пользуется порталом для оплаты счетов за ЖКУ, городской телефон, автомобильных штрафов и других начислений, — теперь одновременно с другими счетами можно будет пополнить баланс транспондера или проконтролировать, что сумма на нем достаточна для оплаты проезда, — рассказал он.

Если пользователь указал один и тот же номер телефона в личном кабинете на портале, а также в договоре с оператором платных дорог, лицевой счет транспондера автоматически появится в сервисе «Мои платежи», передает официальный сайт мэра Москвы.

Согласно законодательству, движение транспортных средств по платной автомобильной дороге или платному участку дороги, обозначенным соответствующими знаками, допускается при условии оплаты проезда. Как это сделать и какие существуют виды доступа на такие дороги — в материале «Вечерней Москвы».