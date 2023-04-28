Новые адреса в первом квартале 2023 года получили 20 московских соцобъектов недвижимости

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С начала года 20 социально значимых объектов Москвы получили адреса. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По количеству адресованных объектов социального значения лидируют север и запад города — на них приходится 11 зданий из 20.

— Большая часть новых учреждений относится к сфере образования. Например, в Беговом районе адресовали два корпуса крупного комплекса, в котором разместятся учебные заведения, спортивные секции и детские кружки, а в Ново-Переделкине адреса получили школа для 250 учащихся и детский сад для 150 воспитанников, — цитирует его официальный сайт мэра Москвы.

С начала 2023 года новые адреса получили 52 тысячи столичных объектов недвижимости. Больше всего новых объектов появилось в Новой Москве — почти 15 тысяч, в ЮАО — 7,5 тысячи и в ЗАО — шесть тысяч.

В конце марта специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) присвоили адрес новому общежитию Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Общая площадь здания превышает 16 тысяч квадратных метров.