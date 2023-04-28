Первый этап программы реновации завершился в районе Ново-Переделкино

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, улица Скульптора Мухиной, 11к1 Карта всех событий

В столичном районе Ново-Переделкино завершился первый этап реализации программы реновации. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Жители старых домов, распложенных по адресам 6-я улица Лазенки, 2а, и 7-я улица Лазенки, дома 8 и 10, уже начали переезжать в новостройку на улице Скульптора Мухиной, 11/1. Рядом с домом находятся девять школ, семь детских садов и дошкольных учреждений, библиотека, взрослая и детская поликлиники и другие социальные объекты.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что всем семьям из трех старых домов уже отправлены письма с предложением равнозначных квартир, передает официальный сайт мэра Москвы.

24 апреля жители Бабушкинского района также начали переезжать в новостройки на Радужной и Осташковской улицах. Квартиры в доме 18 на Радужной улице предложили 465 жителям, а в доме 9, корпус 2, на Осташковской улице — более 1,1 тысячи москвичей.