Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Первый этап программы реновации завершился в районе Ново-Переделкино

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Первый этап программы реновации завершился в районе Ново-Переделкино
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, улица Скульптора Мухиной, 11к1 Карта всех событий

В столичном районе Ново-Переделкино завершился первый этап реализации программы реновации. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Жители старых домов, распложенных по адресам 6-я улица Лазенки, 2а, и 7-я улица Лазенки, дома 8 и 10, уже начали переезжать в новостройку на улице Скульптора Мухиной, 11/1. Рядом с домом находятся девять школ, семь детских садов и дошкольных учреждений, библиотека, взрослая и детская поликлиники и другие социальные объекты.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что всем семьям из трех старых домов уже отправлены письма с предложением равнозначных квартир, передает официальный сайт мэра Москвы.

24 апреля жители Бабушкинского района также начали переезжать в новостройки на Радужной и Осташковской улицах. Квартиры в доме 18 на Радужной улице предложили 465 жителям, а в доме 9, корпус 2, на Осташковской улице — более 1,1 тысячи москвичей.

Строительство Жилье Район Ново-Переделкино
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте