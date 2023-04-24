Жители Бабушкинского района переезжают в новостройки на Радужной и Осташковской улицах

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, Радужная улица, 18 Карта всех событий

Жители Бабушкинского района начали переезжать в новостройки на Радужной и Осташковской улицах. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Квартиры в доме 18 на Радужной улице предложили 465 жителям, а в доме 9, корпус 2, на Осташковской улице — более 1,1 тысячи москвичам.

— Из них более тысячи горожан уже выбрали квартиры для переезда и сейчас оформляют необходимые документы, а 76 москвичей заключили соответствующие договоры, — сказал он.

Таких результатов удалось достичь благодаря высокому качеству строительства, а также цифровизации ряда этапов переселения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о строительстве жилого комплекса с подземной автостоянкой в столичном районе Коньково в рамках программы реновации. Здание расположится на улице Бутлерова, земельный участок № 34/2, зона 1.2.

На юго-востоке столицы выполнили первый этап программы реновации почти на 50 процентов. В новые квартиры переселяются более 17,5 тысячи горожан.