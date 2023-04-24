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Жилой комплекс с подземной автостоянкой построят в Конькове по реновации

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жилой комплекс с подземной автостоянкой построят в Конькове по реновации
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, улица Бутлерова Карта всех событий

Жилой комплекс с подземной автостоянкой построят в столичном районе Коньково в рамках программы реновации. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Сергей Кузнецов.

— Жилой дом, предназначенный для участников программы реновации, будет состоять из четырех корпусов разной этажности. Для отделки фасадов используют мелкую бетонную плитку бежевого оттенка и крупноформатные фиброцементные плиты белого цвета. Наружные блоки кондиционеров будущие жильцы смогут установить в специальные корзины, — рассказал он.

Здание расположится на улице Бутлерова, земельный участок № 34/2, зона 1.2. В ЖК общей площадью 55 тысяч квадратных метров появится 560 квартир. Рядом с ним построят детские и спортивные площадки и обустроят места для отдыха, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще один дом из трех корпусов построят по реновации в Ломоносовском районе столицы. Новостройка появится на территории микрорайона 15.

Строительство Жилье Район Коньково
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