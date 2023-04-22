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Первый этап программы реновации в ЮВАО столицы выполнили на 50 процентов

Полина Пашкина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Первый этап программы реновации в ЮВАО столицы выполнили на 50 процентов
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Юго-Восточном административном округе столицы выполнили первый этап программы реновации почти на 50 процентов. В новые квартиры переселяются более 17,5 тысячи горожан. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Участниками программы стали жильцы 94 домов старого жилого фонда. При этом 52 из них уже полностью расселены.

— В настоящее время первый этап программы реновации в ЮВАО, завершающийся в конце 2024 года, выполнен почти на 50 процентов, — приводит слова Левкина официальный сайт мэра Москвы.

При переезде 81 процент горожан воспользовались бесплатным автотранспортом и помощью грузчиков. Речь идет в том числе и об электронной услуге «Помощь в переезде».

Уточняется, что наибольшее количество обладателей новых квартир проживает в районе Люблино. Здесь заключили договор почти шесть тысяч человек. Также активное переселение ведется в районы Кузьминки и Рязанский. Всего участниками программы реновации в ЮВАО стали 164 тысячи жителей 818 домов.

На юго-востоке Москвы строят и проектируют около миллиона квадратных метров реновационного жилья, рассказал заместитель мэра города в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Жилье Москва Реновация Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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