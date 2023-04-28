Москвичам рассказали, где можно получить разрешение на возврат эвакуированного авто с 1 по 9 мая

Фото: Анна Быкова

В период с 1 по 9 мая москвичи могут получить разрешение на возврат эвакуированного за нарушение ПДД автомобиля в пунктах МАДИ на спецстоянках ГКУ «АМПП». Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 1 и 9 мая будет закрыт сервисный центр «Московский транспорт» на улице Старой Басманной, дом 20, корпус 1. В остальные майские дни разрешения на возврат автомобиля там будут выдавать в штатном режиме — с 08:00 до 20:00, — говорится в сообщении.

Спецстоянки, где можно получить разрешение на майских праздниках, расположены на улицах Вагоноремонтной, дом 4а; Дубовой Роще, владение 7а, и в проездах Одоевского, владение 3, и Энтузиастов, владение 3.

С 1 марта в России вступил в силу ряд поправок в ПДД. В частности, в документе узаконили новую секцию светофора, поменяли правила парковки, а также прописали понятие «средство индивидуальной мобильности». «Вечерняя Москва» разбиралась, какие еще нововведения ждут автолюбителей в начале весны.