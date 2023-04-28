Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин: Москва заключит первый в стране межрегиональный офсетный контракт

Лейла Алиева
Город
Собянин: Москва заключит первый в стране межрегиональный офсетный контракт
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице пройдет конкурс на заключение первого в стране межрегионального офсетного контракта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 28 апреля.

— Это контракт на закупку медицинских изделий двумя регионами, при заключении которого инвестор обязуется вложить в современное производство нитриловых перчаток не менее 100 миллионов рублей и локализовать его на территории Самарской области в 2024 году, — пояснил он.

Собянин: Москва заключит первый в стране межрегиональный офсетный контракт Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Таким образом, в регионе появится современное производство с новыми высокотехнологичными рабочими местами. Самарская область и Москва будут закупать продукцию в течение 10 лет по фиксированной формуле цены, что стабилизирует поставки в медучреждения, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Правительство Москвы заключило десять офсетных контрактов на общую сумму 95 миллиардов рублей. По словам главы города, благодаря офсетным контрактам в Москве построен ряд фармацевтических заводов по производству медицинских изделий, лекарственных препаратов и детского питания.

Инвестиции Самарская область Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте