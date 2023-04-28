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Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве в мае

Ирина Игнатенко
Город
Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве в мае
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Жаркого мая в столичном регионе ждать не приходится, более того, первая декада месяца, возможно, будет холоднее нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Эксперт отметил, что первая декада последнего весеннего месяца будет примерно на градус ниже климатической нормы. При этом вторая и третья декады будут относительно теплыми.

Леус добавил, что погода будет переменчивой: холодные дни будут сменяться теплыми и солнечными, передает ИА «НСН».

В свою очередь метеоролог Леонид Старков добавил, что на протяжении более двух недель месяца будут выпадать осадки в виде дождя. Причем особенно сильные дожди в столичном регионе синоптики прогнозируют 3–4, 8, 10 и 22 мая. А вот традиционных майских гроз в предстоящем месяце пока не ожидается, передает РИАМО.

В Гидрометцентре России сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве с 09:00 до 21:00 пятницы, 28 апреля, из-за грозы и ветра. При грозе сила ветра может достигать 15 метров в секунду.

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