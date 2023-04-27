«Желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра объявили в Москве 28 апреля
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«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве с 09:00 до 21:00 пятницы, 28 апреля, из-за грозы и ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
— Местами гроза, период предупреждения — с 09:00 28 апреля до 21:00 28 апреля. Ветер, период предупреждения — с 09:00 28 апреля до 21:00 28 апреля, — говорится в сообщении.
При грозе сила ветра может достигать 15 метров в секунду.
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