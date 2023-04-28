Додон назвал запрет георгиевской ленты в Молдавии незаконным

Фото: администрация президента РФ

Решение молдавских властей штрафовать местных жителей за ношение георгиевской ленты в День Победы является незаконным. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

— Заявление (премьер-министра страны — прим. «ВМ») Дорина Речана о том, что всех, кто 9 мая наденет георгиевскую ленту, санкционируют, очень странное, учитывая то, что совсем недавно Конституционный суд постановил, что введенный в прошлом году запрет был неконституционным. Не знаю, что себе представляет премьер-министр, но никаких законных оснований запрещать георгиевскую ленту или наказывать за ее ношение нет, — отметил он.

Сам Дондон намерен 9 мая выйти на улицу с георгиевской лентой, а если за это его оштрафуют, то экс-президент будет отстаивать свое право на ношение ленты в суде, передает РИА Новости.

Также Речан заявил, что у Молдавии есть «довольно длинный» список официальных российских лиц, которые не смогут въехать в республику, но он не опубликован. Премьер отказался называть, кто именно входит в данный перечень.

В ответ на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские власти не собираются посещать Молдавию, по крайней мере, на текущий момент.