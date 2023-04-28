Премьер Речан: Власти страны не позволят Путину въехать в Молдавию

Фото: Администрация президента РФ

Власти Молдавии не позволят въехать в страну президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил молдавский премьер-министр Дорин Речан.

Ранее он сообщил, что у Молдавии есть «довольно длинный» список официальных российских лиц, которые не смогут въехать в республику, но он не опубликован. Премьер отказался называть, кто именно входит в данный список.

На просьбу журналиста уточнить, сможет ли въехать в Молдавию Путин, Речан ответил: «Нет».

Он подчеркнул, что власти страны не будут терпеть попыток вмешательства во внутреннюю политику со стороны представителей России.

— Заверяю вас, что никто из тех, кто не должен был въехать в страну, в нее не попал, — отметил премьер, говоря о работе властей и пограничной полиции.

По его словам, речь идет не только о политиках и официальных лицах, но и артистах, участвующих в избирательных кампаниях в республике. В качестве одного из примеров он назвал певца Филиппа Киркорова, передает РИА Новости.

25 апреля послу Молдавии в России заявили решительный протест. Ему вручили ноту протеста в связи с необоснованным решением молдавских властей объявить персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Молдавии.