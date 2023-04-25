Фото: МИД РФ

Послу Молдавии в России заявили решительный протест. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в МИД РФ.

— 25 апреля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий, которому заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева, — говорится в сообщении.

В частности, послу вручили ноту протеста в связи с необоснованным решением молдавских властей объявить persona non grata сотрудника посольства России в Молдавии. Кроме того, Россия закрыла въезд некоторым представителям молдавского истеблишмента в связи с явной антироссийской риторикой, сообщает сайт МИД.

В свою очередь Дарий назвал встречу в МИД РФ конструктивной. При этом дипломат не прокомментировал слова премьер-министра Молдавии Дорина Речана, который назвал сограждан «нацией с ограниченными возможностями».

Власти Молдавии объявили «нежелательным лицом» главу Татарстана Рустама Минниханова. Он должен был принять участие в Конгрессе дружбы народов, проходящем в Комрате. Минниханова не выпустили из самолета в аэропорту Кишинева.

Молдавия после данного инцидента объявила персоной нон грата сотрудника посольства России, сообщил пресс-секретарь молдавского Министерства иностранных дел и европейской интеграции Филип Кожокару.