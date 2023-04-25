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Посол Молдавии назвал встречу в МИД РФ конструктивной

Полина Пашкина
В мире
Посол Молдавии назвал встречу в МИД РФ конструктивной
Фото: МИД РФ

Встреча в Министерстве иностранных дел Российской Федерации оказалась конструктивной, в ходе мероприятия обсуждались вопросы «дипломатической рутины». Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий.

Дипломат не прокомментировал слова премьер-министра Молдавии Дорина Речана, который назвал сограждан «нацией с ограниченными возможностями».

— Есть дипломатическая рутина, иногда приходится обсуждать некоторые вопросы, сегодня был такой день, — приводит слова Дария газета «Известия».

Власти Молдавии объявили «нежелательным лицом» главу Татарстана Рустама Минниханова. Он должен был принять участие в Конгрессе дружбы народов, проходящем в Комрате. Минниханова не выпустили из самолета в аэропорту Кишинева.

Молдавия после данного инцидента объявила персоной нон грата сотрудника посольства России, сообщил пресс-секретарь молдавского Министерства иностранных дел и европейской интеграции Филип Кожокару. Он добавил, что еще двоих сотрудников дипломатической миссии лишили специального допуска в аэропорт.

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