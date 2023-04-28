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Более 400 жителей юго-востока Москвы приступили к переселению по программе реновации

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 400 жителей юго-востока Москвы приступили к переселению по программе реновации
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Более 400 жителей юго-востока Москвы приступили к переселению по программе реновации. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

— В районе Выхино-Жулебино для оказания содействия жителям расселяемых домов работает центр информирования по переселению на первом этаже нового жилого дома по адресу улица Академика Скрябина, дом 3/1, корпус 3, в Кузьминках действует центр в новостройке по адресу улица Зеленодольская, дом 28а, — сказал он.

Там москвичи смогут узнать, как правильно оформить необходимые документы и комфортно переехать в новую квартиру. К переезду приступили жители трех домов в Выхино-Жулебине, а также двух домов в Кузьминках, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о завершении первого этапа реализации программы реновации в столичном районе Ново-Переделкино. Жители старых домов, распложенных по адресам 6-я улица Лазенки, 2а, и 7-я улица Лазенки, дома 8 и 10, уже начали переезжать в новостройку на улице Скульптора Мухиной, 11/1.

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