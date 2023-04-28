Ефимов: Более 815 тысяч упаковок лекарств получил город в рамках офсетного контракта

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Компания «Биокад», локализовавшая на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» производственный комплекс, поставила столице свыше 815 тысяч упаковок лекарственных препаратов в рамках офсетного контракта. Об этом в пятницу, 28 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В 2017 году Москва подписала офсетный контракт с компанией «Биокад», направленный на поставку лекарственных препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. В рамках реализации контракта инвестор в сентябре 2020 года ввел в эксплуатацию первую очередь завода, через два года — вторую, — отметил представитель мэрии.

В свою очередь глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что на сегодняшний день в Москве подписано семь контрактов, направленных на развитие фармацевтической отрасли.

Офсетные контракты были заключены с «Р-Фарм», Московским эндокринным заводом, «Фармасинтез» и «Велфарм-М», которые будут производить и поставлять в медучреждения города препараты более чем по 90 международным непатентованным наименованиям.

Также Владимир Ефимов рассказал, что в январе-феврале текущего года в Москве было выпущено на 51,6 процента больше лекарственных средств по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.