Жительница Подмосковья заплатила «гадалке» два с половиной миллиона рублей «за снятие порчи»

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Жительница Подмосковья отдала «колдунье» два с половиной миллиона рублей за «снятие порчи». Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 28 апреля.

По ее словам, 59-летняя женщина нашла гадалку в интернете по объявлению о снятии порчи и сглаза. По телефону она договорилась с «колдуньей» об оказании магических услуг, сеансы которых проходили через один из мессенджеров. Обряды проводились несколько недель, на протяжении которых жительница Балашихи исправно оплачивала услуги «вещуньи». В какой-то момент женщина поняла, что ее обманывают, и обратились в полицию. Ущерб от действий аферистки превысил два с половиной миллиона рублей.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники правоохранительных органов отследили переводы и установили личность подозреваемой. Ею оказалась 48-летняя уроженка Удмуртской Республики. Ее задержали в Ижевске и доставили в Московскую область.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Фигурантку заключили под стражу. Полиция проверяет ее на причастность к аналогичным преступлениям.

Похожая история произошла в деревне Демихово Орехово-Зуевского городского округа. Гадалка «спасла» пенсионерку от порчи и забрала у нее все деньги и золотые украшения.