Московский регион стал лидером по количеству выданных сертификатов на маткапитал

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Эксперты назвали десятку регионов РФ с наибольшим количеством лиц, получивших государственный сертификат на материнский капитал по итогам прошлого года. Всего в России сертификат получили 911 902 человека.

Лидером по выдаче сертификатов стал Московский регион (Москва и Подмосковье). На втором месте оказался Санкт-Петербург. Тройку замыкает Краснодарский край.

В пятерку рейтинга также попали Ростовская и Тюменская области.

Чаще всего россияне тратят маткапитал на улучшение жилищных условий, передает издание «Вести Подмосковья».

Депутат Яна Лантратова ранее сообщила, что в стране необходимо разработать механизм, который позволит контролировать распределение долей в квартирах, приобретенных на средства маткапитала, передает издание argumenti.ru.

Кому и каким образом можно получить средства, размеры выплат в 2023 году и на что можно потратить деньги — в материале «Вечерней Москвы».