Размер маткапитала в 2023 году: как получить выплаты и на что их можно тратить

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Материнский капитал — это правительственные выплаты российским семьям, воспитывающим детей. Социальная программа была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным в 2007 году, чтобы простимулировать демографический рост. Программа регулярно продлевается и совершенствуется, размер капитала индексируется.

Кому и каким образом можно получить средства, размеры выплат в 2023 году и на что можно потратить деньги — в материале «Вечерней Москвы».

Что изменилось в 2023 году

Объем поддержки от государства с начала февраля 2023 года вырос на 12,4 процента в соответствии с индексом потребительских цен. На первого ребенка, родившегося после этой даты, положена выплата в 589,5 тысячи рублей. За второго малыша правительство выплачивает 775,6 тысячи. Родителям, уже получившим сертификат на первенца, можно ждать доплату за второго ребенка в размере 189,5 тысячи рублей.

Семьи с детьми, рожденными в январе текущего года, могут рассчитывать на 524,5 тысячи рублей за первого младенца и доплату за второго ребенка в размере 168,6 тысячи рублей. При условии отсутствия сертификата на первого малыша семьи имеют право на получение 693,1 тысячи рублей при рождении второго ребенка.

Какой размер маткапитала в 2023 году

С прошлого года увеличение материнского капитала привязано к реальному росту цен, а не к прогнозируемой инфляции. Так, в этом году размер выплат увеличился на 11,9 процента.

Таким образом, размер материнского капитала в 2023 году составит на первого ребенка — 586 946 рубля, на второго — 775 628 рублей.

При этом размер доплаты на второго ребенка, если семья получила выплату на первого, составит 188 681 рубль.

Кому положен маткапитал

Социальная помощь касается всех российских семей, в которых рождаются дети. Сертификаты выдаются на первого и второго ребенка, в том числе и на приемных детей.

В первую очередь на деньги может претендовать мать ребенка, но сертификат может быть оформлен и на отца в случае смерти матери или утраты ею прав родителя.

Госпомощь организована следующим образом: получение полной суммы поддержки за первого ребенка и доплата за второго. Деньги можно получить сразу за двух детей при условии, что на первенца маткапитал выплачен не был.

Сколько раз можно получить выплаты

Правительственные сертификаты выдаются за первого и второго ребенка, то есть дважды. По установленному порядку выплаты можно как разбивать, так и объединять: выплата за первого и доплата за второго или выплата за первых двух детей.

Если семья получила полный капитал в 779 тысяч рублей, тогда повторной выплаты не будет. Однако в некоторых регионах введены собственные программы поддержки семьи: в отдельных субъектах РФ выплаты достигают полумиллиона за третьего и последующих детей.

Как получить маткапитал при рождении ребенка

Сертификат правительственной помощи семьям автоматически оформляется сразу после регистрации рождения малыша. Его направляют в личный кабинет матери на госуслугах. В рядовых случаях процедура занимает до 15 дней с момента регистрации рождения малыша.

Как подать заявление на маткапитал

Для случаев, когда сертификат не был оформлен в автоматическом режиме без заявлений, семьи имеют право подать прошение на получение госпомощи через госуслуги. Бумажный и электронный вариант документа равноценны по юридической силе.

Какие документы нужны для оформления маткапитала

В пакет документов для получения маткапитала включает:

удостоверение личности и гражданства (паспорт);

страховой номер индивидуального лицевого счета;

подтверждение получения сертификата (заявление);

свидетельство о рождении или постановление суда, подтверждающее факт усыновления;

свидетельство о смерти матери или судебное постановление об отказе ей в праве на воспитание ребенка для случаев подачи заявления отцом.

Кому отказывают в получении сертификата

Государственная поддержка оказывается исключительно гражданам Российской Федерации. Отказ от выдачи средств возможен в случаях предоставления родителями ложных сведений, а также при потере родительских прав или уже выплаченном маткапитале.

На что можно тратить маткапитал

Расходование денег, полученных по программе материнского капитала, регламентировано законом.

Образование

Родители вправе оплачивать учебу детей во всех образовательных учреждениях России с соответствующими лицензиями: детские сады, школы, лицеи, средние и высшие учебные заведения.

Улучшение жилищных условий

Самая частая статья использования госпомощи семьям — покупка жилплощади. Деньги можно тратить при достижении ребенком трехлетнего возраста. Средства можно использовать, не дожидаясь третьего дня рождения малыша, для выплаты долга по ипотеке или внесения первого взноса.

Пенсионные накопления

Субсидию на ребенка можно направлять в пенсионный фонд для включения в накопительную часть сбережений матери. Допускается отзыв уже направленных денег для переадресации их на иные нужды.

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Госсредства можно направлять на компенсацию затрат на отдельную продукцию или услуги по соцадаптации детей с ограниченными возможностями.

Ежемесячная выплата

Семьи с маленьким доходом имеют право оформить регулярные выплаты из субсидии для содержания детей.

Выделение долей материнского капитала

Средства маткапитала необязательно тратить только на одно из перечисленных направлений. Разрешается распределение денег на разные нужды. К примеру, можно отправить часть на первоначальный ипотечный взнос, а часть передать в пенсионный фонд.

Можно ли обналичить сертификат

Обналичить сертификат невозможно. Однако есть способы получить некоторые суммы из маткапитала при острой необходимости. Например, оформить ежемесячные пособия.

Как получить маткапитал в регионах

Региональный материнский капитал — это денежная помощь, которую устанавливают в отдельных субъектах РФ и которая выплачивается матерям за третьего и последующих детей.

Для оформления регионального маткапитала нужно действовать по следующему алгоритму: