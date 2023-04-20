Накопительная часть пенсии в 2023 году: что это такое, как получить и узнать размер

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Накопительная часть пенсии складывается из денег, которые перечисляет на специальный счет человека работодатель. Эти средства поступают в фонд — коммерческий или государственный — и инвестируются. Также счет, где копится пенсия, раньше мог самостоятельно пополнять будущий пенсионер. Что такое накопительная пенсия и как узнать ее размер в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое накопительная часть пенсии

В условиях переменчивой обстановки в мировой экономике государству приходится постоянно адаптировать к реальности пенсионную систему. Повышение возраста выхода на трудовой отдых, заморозка накопительной части и другие меры — все это влияет на выплаты. Следовательно, важно понимать, как это работает.

Пенсия — это своеобразная система баллов. Сотрудник работает — ему начисляются баллы. Их количество зависит от суммы официальной зарплаты и от того, как долго он проработал, — от стажа. Государство требует от человека выполнения нескольких условий, чтобы он смог выйти на пенсию:

отработать минимум 11 лет (считается только официальное трудоустройство);

достигнуть определенного возраста (для женщин — 60 лет, для мужчин — 65);

набрать 18,6 балла (в следующем году планируется увеличить их количество).

А что делать, если человек достиг определенного возраста, а с выполнением других двух пунктов возникла проблема? Можно претендовать на социальную пенсию. Ее получают пенсионеры, которые «добирают» трудовой стаж, или те, кто подождал еще пять лет. То есть любой мужчина вправе претендовать на такую пенсию, если ему исполнилось 70 лет, а женщинам достаточно дождаться 65-летия. Также ее платят инвалидам и людям, оставшимся без кормильца.

Социальные пенсии достаточно невысоки, поэтому их индексируют, повышая до уровня прожиточного минимума. Так что в 2023-м размер такой пенсии составит приблизительно 12 562 рубля.

Важно: размер прожиточного минимума варьируется в зависимости от региона России. В Москве он составляет (на душу населения) — 21 718 рублей, в области — 17 277 рублей.

Из чего состоят пенсионные выплаты

«Обычные» пенсионные выплаты состоят из нескольких частей.

Фиксированная

Называется так, потому что ее получит любой, кто сможет отработать 11 лет и соберет минимально необходимое количество баллов (сейчас — 18,6). В прошлом году минимальная выплата составляла 7041,21 рубля. Дальше сумма увеличивается, если у человека больше «отработанных» лет и баллов.

Есть еще нюанс: при опоздании с обращением сумму финансовой поддержки умножат на тот или иной установленный коэффициент — от 1,056 до 2,11. Минимальную величину берут, если обращение «опоздало» на 12 месяцев, максимальную — на 10 лет.

Накопительная

Особая надбавка к выплатам, которая копится на отдельном счете будущего пенсионера. Она состоит из того, что отчисляет наниматель, а также из прибыли от инвестирования вложений.

Наниматель перечисляет 22 процента заработной платы в Социальный фонд России (СФР — в нем с 2023 года объединили ПФР и ФСС). Раньше эти средства делились: из них 16 процентов шли на страховую часть, а 6 процентов — на накопительную. С 2014 года вторую часть временно заморозили, так что сейчас все, что отчисляется в ПФР из зарплаты, уходит в фиксированную выплату. Заморозка была введена на 10 лет, но, возможно, ее продлят. Именно поэтому в текущем году невозможно формировать данную часть пенсии. Однако средства, уже «отложенные» как накопления, дополнят ее.

Как получить накопительную часть пенсии

Начать формировать накопительную часть сейчас не получится, так как мораторий все еще действует. Зато получить уже накопленные средства можно.

Но придется соблюсти пару требований:

наличие накоплений на отдельном счете;

достижение прежнего пенсионного возраста.

Скопленные средства могут выплачиваться в разных формах:

единовременно — все средства с лицевого счета выплачиваются единовременно;

срочно — назначается на 10 лет, выплаты будут поступать в этот временной отрезок;

накопительная пенсия — деньги поступают до конца жизни.

Если по каким-то обстоятельствам человек не смог получить все накопленные деньги, право на них переходит наследникам.

Как узнать сумму накопительной части пенсии

Выяснить сумму накоплений не составит труда, есть несколько вариантов:

— через «Госуслуги» — воспользоваться «Выпиской из лицевого счета в ПФР» или зайти в раздел «Работа и пенсия» в аккаунте на интернет-ресурсе (обычно информацию предоставляют буквально за один день);

— через компанию, где трудоустроен человек (достаточно запросить данные о состоянии лицевого страхового счета в бухгалтерии);

— в Пенсионном фонде — придется сходить в представительство ПФР или отослать электронное письмо с запросом на почту учреждения (во втором случае понадобятся предварительно заверенные сканы документов);

— в МФЦ — отправиться туда, взяв с собой паспорт;

— в банках — прийти в офис или сделать все в интернете (через онлайн-ресурс банка, связанного с НПФ или ПФР);

— через НПФ — вся информация о накоплениях доступна по запросу в филиале НПФ, на официальном интернет-ресурсе или в приложении.

Популярные вопросы и ответы

Зачем заморозили накопительную часть пенсии?

По официальной версии, такое решение было принято из-за того, что некоторые НПФ брали деньги людей и вместо инвестирования в акции и облигации тратили их на свои нужды. Иными словами — занимались мошенничеством.

Некоторые эксперты считают, что этот шаг был обусловлен проблемами ПФР: в 2013 году оказалось, что бюджет этой организации находится не в самом лучшем состоянии. Он страдал от дефицита размером в несколько триллионов рублей. Поэтому чиновники решили усилить ту часть бюджета, что идет на выплаты пенсионерам. Сделали это за счет накопительной части: до этого она «оседала» на личных счетах людей или организаций и не приносила государству пользы «здесь и сейчас».

Сколько денег в накопительной части пенсии?

Около четырех триллионов рублей, распределенных между НПФ и государственной управляющей компанией Внешэкономбанка.

Что можно сделать, чтобы увеличить накопления?

Сейчас вариант один — пойти в НПФ и подписать договор. Такие фонды предлагают обратившимся разработать индивидуальный пенсионный план. Это работает так: человек ежемесячно вкладывает фиксированную сумму, а компания ее инвестирует. Когда срок договора истечет, инвестору выплачиваются накопленные средства.