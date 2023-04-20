Какие обследования включает диспансеризация в 2023 году

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Бесплатная диспансеризация в России доступна разным категориям граждан. Подробнее об особенностях программы, что она включает и кто может претендовать на прохождение в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое диспансеризация

Диспансеризация — это комплекс медицинских обследований, которые призваны предотвратить развитие болезней у людей или определить их наличие еще в зачатке. Программа распространяется на всех, у кого есть полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Врачи во время профилактических мероприятий также могут определить, каким факторам риска подвержен человек. Например, если он курит или имеет лишний вес, специалист может порекомендовать пациенту изменить свои привычки, чтобы они не переросли в негативные последствия.

Когда проводится диспансеризация

На то, как часто россияне имеют право пройти диспансеризацию, влияет их возраст.

Люди с 18 до 39 лет могут обследоваться каждые три года;

По достижении 40 лет исследовать организм нужно каждый год;

На ежегодную проверку также имеют право определенные категории граждан: в этом случае возраст никак не влияет;

Кроме того, расширенная диспансеризация доступна тем, кто перенес коронавирус: медосмотр и ряд исследований помогают определить опасные для здоровья последствия болезни.

Какие года попадают под диспансеризацию

В 2023 году пройти диспансеризацию могут все, чей возраст можно разделить на три. И все люди после сорока лет.

Детям положена другая программа диспансеризации и график осмотров. К примеру, месячного младенца должны проверить педиатр, невролог, хирург и другие медики. Также ему полагается пройти несколько обследований.

Где проходит диспансеризация

Для прохождения профилактических мероприятий россияне отправляются в поликлинику, к которой они прикреплены, или другую больницу.

Заблаговременно рекомендуется узнать в учреждении, когда работают кабинеты и принимают врачи.

Как записаться на диспансеризацию

Записаться на осмотр можно офлайн, совершив визит в клинику, или онлайн с помощью сайта «Госуслуги». Пользователям портала иногда рассылают извещения с информацией о том, что в этом году у них есть право пройти диспансеризацию. Москвичам также доступны интернет-ресурсы для записи mos.ru и ЕМИАС.Инфо.

Какие документы нужны для диспансеризации

Взять с собой в клинику, отправляясь на прием, необходимо:

Паспорт;

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Что входит в диспансеризацию

Список обследований, которые доступны россиянам в рамках программы, почти одинаков для обоих полов, есть лишь отдельные разнящиеся опции. Перечень может отличаться, исходя из возраста пациента и перенесенных болезней.

Список обследований для граждан до 39 лет включает:

Заполнение анкеты для сбора данных о здоровье: жалобы, факторы риска, наследственность;

Измерение роста, веса, окружности талии пациента, чтобы рассчитать индекс массы его тела;

Измерение кровяного давления;

Забор крови для анализа на холестерин и сахар;

Определение относительного сердечно-сосудистого риска;

Флюорографию;

Электрокардиографию;

Измерение внутриглазного давления.

Кроме того, терапевт осматривает кожные покровы и слизистую рта, прощупывает железы и лимфоузлы на предмет новообразований.

В профилактический медосмотр для представительниц женского пола также входит посещение гинеколога, забор и цитология мазка.

После сорока лет список дополняется другими исследованиями:

Определяется абсолютный сердечно-сосудистый риск;

Проводятся различные скрининги для своевременного выявления онкологии.

Женщины в возрасте от 40 до 75 лет должны проходить маммографию не реже раза в два года.

Мужчинам с 45 до 65 лет каждые пять лет рекомендуется обследоваться на предмет выявления онкологии предстательной железы.

Перенесшим коронавирусную инфекцию дополнительно измеряют сатурацию в крови, тестируют сердце, проводят спирометрию, делают рентген органов грудной клетки.

Этапы диспансеризации

Диспансеризация включает несколько этапов. Сначала человек проходит все осмотры и сдает анализы. Врач анализирует состояние организма пациента. Если у него все хорошо, данные фиксируют в специальном документе и дают рекомендации для поддержания здоровья. Люди, у которых были выявлены нарушения, направляются на более глубокие обследования.

Можно ли не проходить диспансеризацию

Гражданин России может не проходить диспансеризацию, так как она предоставляется строго по желанию человека.

Диспансеризации во время работы

Не все люди из-за занятости могут отправиться в медучреждение на выходных или после рабочих будней. По этой причине предусмотрено право россиянина на оплачиваемый выходной, который работодатель обязан выдать сотруднику для этих целей. Просьбу на отгул нужно оформить в письменной форме.

Какие еще есть виды диспансеризации

Если человеку не полагается диспансеризация в определенном году, он может воспользоваться другими опциями. Это сокращенные варианты осмотров, но проходить их можно каждый год, предъявив стандартный набор документов: паспорт и полис ОМС.

Профилактический осмотр

Своеобразный аналог первого этапа диспансеризации. Также проходит в больнице, к которой человек прикреплен по месту проживания.

Комплексное обследование в центре здоровья

При многих больницах в России действуют специальные центры для сохранения и поддержания здоровья населения — центры здоровья. Их расположение в каждом регионе указано на сайте Минздрава.

Лечение в случае обнаружения болезни

По результатам диспансеризации врачи распределяют пациентов по группам здоровья. В первую попадают те, кто не страдает ни от каких хронических болезней и не склонен к ним, значит, за ними не нужно пристально наблюдать.

Во второй группе здоровья люди без хронических заболеваний, но имеющие факторы риска развития таких недугов.

В третью причисляют тех, кто уже болеет чем-либо, и тех, чьи случаи вызывают опасения медиков и требуют дополнительных обследований. Представителей этой категории могут отправить на диспансерное наблюдение, что подразумевает проведение нужных обследований для точной диагностики болезни, а также меры для лечения, реабилитации и профилактики.