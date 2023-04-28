Пьяный мужчина вломился в магазин одежды в центре Москвы и лег в нем спать

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве

Москва, 1-я Тверская-Ямская улица Карта всех событий

В центре столицы пьяный мужчина вломился в магазин одежды и лег в нем спать. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу в пятницу, 28 апреля.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Тверской-Ямской. Мужчина разбил стеклянные двери входной группы одного из магазинов одежды, зашел внутрь и улегся, чтобы поспать. Это заметил охранник торговой точки, который обратился в правоохранительные органы.

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На место происшествия прибыл патруль Росгвардии, который и задержал злоумышленника. Им оказался 21-летний уроженец Брянска. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить своего поступка.

Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.

Другое преступление произошло в Подмосковье. Мужчина вломился в храм в городе Дмитрове, забрал все деньги из церковной лавки, напился кагора и уснул у алтаря.