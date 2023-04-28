Андрей Бочкарев: В районе Перово появится крупный мотоклуб

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Москва, Электродная улица, 3Б Карта всех событий

В столичном районе Перово построят здание мотоклуба «Железные птицы». Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Объединению «Железные птицы» предоставлен земельный участок по адресу улица Электродная, владение 3б (ВАО), для строительства мотоклуба, — сказал он.

Предполагается, что строительство объекта будет длиться пять лет. Там могут появиться сервис обслуживания и хранения мототехники, мастерские, а также помещения под офисы и точки общепита. В свою очередь председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что суммарная поэтажная площадь объектов нового мотоклуба превысит 5,7 тысячи квадратных метров.

По словам декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, в современных городах возникает повышенный спрос на культурные пространства, общественные кластеры, а также площадки творческого досуга.

Кроме того, в Перове по программе реновации появится жилой комплекс площадью около 43 тысяч квадратных метров. На первых этажах корпусов обустроят помещения для консьержей, колясочные, а в квартирах установят специальные корзины под кондиционеры.