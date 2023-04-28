Расписание движения поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЦД-2

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На Курском и Рижском направлениях Московских центральных диаметров (МЦД) планируют внести корректировки в расписание движения поездов. Изменения произойдут в дни с 29 апреля по 1 мая, а также в период с 4 по 6 мая. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В это время специалисты планируют обновить путевую инфраструктуру. Работы организуют в вечерние и ночные часы, когда пассажиропоток будет наименьшим.

Так, с 29 апреля по 1 мая на центральном участке МЦД-2 от Курского вокзала до Рижской интервалы движения увеличатся до 20 минут. Уточняется, что на Курском направлении они станут больше после 21:30 — до 20 минут, а с 23:00 до 9:00 — до 40 минут. Часть поездов проследует от или до Царицыно. У некоторых из них отменят остановки от Подольска до Царицыно.

На Рижском направлении в указанные дни интервалы движения увеличатся до получаса. Часть поездов будет отменена. Некоторые из них будут следовать от или до Стрешнево.

В период с 4 по 6 мая с 21:30 до 5:30 до 20 минут увеличится интервал движения поездов на участке от Курского вокзала до Рижской. На Курском направлении отменят часть поездов. Интервал движения на нем увеличится до 40 минут. Часть поездов проследует от или до Царицыно. На Рижском направлении некоторые из поездов также отменят, а интервалы движения увеличатся до получаса, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 02:10 2 мая до 02:10 10 мая изменится расписание движения поездов на восточном участке будущего МЦД-4.