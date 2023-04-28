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Андрей Бочкарев: Более 700 тысяч «квадратов» жилья строят на юго-западе столицы по реновации

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Более 700 тысяч «квадратов» жилья строят на юго-западе столицы по реновации
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

На юго-западе столице проектируют 25 новостроек и строят еще 14 новых домов. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Общий объем проектируемого и строящегося жилья на юго-западе столицы составляет 715,1 тысячи квадратных метров, из них более половины на месте снесенных или подлежащих демонтажу домов старого жилого фонда, — сказал он.

В новые дома смогут переселиться около 25 тысяч человек. В свою очередь руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин рассказал, что на территории округа 32 новостройки уже введены в эксплуатацию, из них 31 передана под заселение.

Также стало известно, что более 400 жителей юго-востока Москвы переедут в новостройки по программе реновации. Уточняется, что к переезду приступили жители трех домов в Выхино-Жулебине, а также двух домов в Кузьминках.

С начала реализации программы реновации в новые квартиры переехали 37,9 тысячи семей, 78 процентов из которых получили бесплатную помощь при переезде. Наибольшее количество заявок на помощь в переезде отработано на севере, юго-востоке и востоке города.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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