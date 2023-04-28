Инспекторы ГИБДД в Москве за неделю привлекли к ответственности 261 водителя за пьяное вождение

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В столице за неделю за пьяное вождение к ответственности привлекли 261 водителя. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в пятницу, 28 апреля.

По информации ведомства, состояние алкогольного опьянения установили у 111 автолюбителей, еще 125 человек отказались от процедуры освидетельствования. В 25 случаях водители садились за руль в пьяном виде, уже будучи лишенными прав. Им грозит уголовная ответственность.

В ГИБДД призвали москвичей отказаться от управления транспортным средством в пьяном виде, так как это может навредить жизни и здоровью как самого водителя, так и окружающих.

По сравнению с предыдущей неделей количество задержанных пьяных автолюбителей увеличилось. В период с 17 по 21 апреля на дорогах столицы таких случаев насчитывалось 244.