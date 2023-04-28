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Комиссия спортсменов ОКР призвала допустить россиян к турнирам без ограничений

Араз Салехов
Спорт
Комиссия спортсменов ОКР призвала допустить россиян к турнирам без ограничений
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россиян и белорусов необходимо допустить к соревнованиям только на основе равноправия. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

Там напомнили, что недавно весь мир отмечал Международный день спорта на благо развития и мира, который говорит о единых для всех ценностях.

— Мы убеждены, что допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях должен быть реализован только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения, — говорится в материале.

В пресс-службе уточнили, что спортсменам не должны предлагаться какие-то дополнительные условия или предписания для участия, передает сайт ОКР.

28 марта глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах опубликовал целый перечень условий, по которым российским и белорусским спортсменам можно будет принимать участие в международных соревнованиях. Например, один из пунктов гласит, что спортсмены из некоторых стран смогут состязаться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

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