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Fox News: В школе штата Вермонт запретили говорить слова «мальчик» и «девочка»

Полина Пашкина
В мире
Fox News: В школе штата Вермонт запретили говорить слова «мальчик» и «девочка»
Фото: Unsplash

Начиная с пятого класса ученикам одной из школ в американском штате Вермонт рекомендовали перестать употреблять слова «мальчик» и «девочка». Вместо этого обращаться к окружающим им нужно как к «лицу, выделяющему сперму» и «лицу, выделяющему яйцеклетки». Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

О нововведении в школе Вермонта рассказал Рэй Пиче, отец двоих детей, которые обучаются в школьном округе Эссекс-Уэстфорд. По его словам, директор школы Сара Яблонски разослала всем родителям письма о применении на уроках «языка, учитывающего гендерные аспекты».

— Я думаю, и многие из нас, родителей, так считают, что школы используются для идеологической обработки, а не для обучения, — заявил Пиче в эфире Fox News.

Экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард отметила, что ей хотелось бы, чтобы кто-то рано или поздно признался, что это шутка. Однако этого не происходит. По ее словам, не только учителя и правительство, но также большие корпорации, IT-компании, официальные СМИ твердят людям, «во что им нужно верить и как реагировать».

Зрители телеканала Fox News в марте раскритиковали обращение президента США Джо Байдена, в котором он сказал, что американцы-трансгендеры «формируют душу нашей нации».

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