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Ректора ВАВТ Синельникова-Мурылева задержали в Москве по подозрению в мошенничестве

Степан Жирнов
Происшествия
Ректора ВАВТ Синельникова-Мурылева задержали в Москве по подозрению в мошенничестве
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В Москве по подозрению в мошенничестве задержан ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев. Об этом стало известно в пятницу, 28 апреля.

По данным ТАСС, в скором времени Лефортовский районный суд столицы изберет ему меру пресечения.

Другое уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в отношении бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой, бывшего ректора Шанинки Сергея Зуева, бывших сотрудников Фонда новых форм развития образования Максима Инкина и Артура Стеценко, а также проректора Ивана Федотова. Их обвинили в хищении 20 миллионов рублей. 6 марта суд продлил фигурантам меры пресечения.

Ранее по этому делу проходил и ректор РАНХиГС Владимир Мау, однако позже уголовное преследование в его отношении было прекращено.

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