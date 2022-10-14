Уголовное преследование в отношении ректора РАНХиГС Мау прекращено

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Уголовное преследование в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау прекращено. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 14 октября.

Владимира Мау подозревали в мошенничестве с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников и похищением денежных средств вуза на сумму, превышавшую 21 миллион рублей.

По этому делу проходят бывший замминистр просвещения Марина Ракова и директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев, которые признали свою причастность к хищениям. Оба фигуранта заключены под стражу.

В то же время Владимир Мау 10 августа вернулся к исполнению своих должностных обязанностей ректора.