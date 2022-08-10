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Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС

Лала Манушакян
Общество
Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Обвиняемый в мошенничестве ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау вернулся к исполнению своих рабочих обязанностей в вузе. Об этом сообщили в пресс-службе академии в среду, 10 августа.

— Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора президентской академии, — передает ТАСС.

30 июня Мау предъявили обвинение в хищении денежных средств вуза. По данным следствия, Мау, а также экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев вступили в сговор. Они заключили подложные договоры между академией и несколькими гражданами об их фиктивном трудоустройстве. Это позволило фигурантам незаконно получить 21 миллион рублей.

Сам Мау отказался признавать свою вину в хищении денежных средств вуза.

3 августа следствие заменило меру пресечения ректору РАНХиГС с домашнего ареста на подписку о невыезде.

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