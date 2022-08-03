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Ректору РАНХиГС Владимиру Мау заменили домашний арест на подписку о невыезде

Степан Жирнов
Происшествия
Ректору РАНХиГС Владимиру Мау заменили домашний арест на подписку о невыезде
Фото: roscongress / Андрей Любимов

Следствие заменило меру пресечения ректору РАНХиГС Владимиру Мау с домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в среду, 3 августа. Напомним, что подсудимый обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах.

О предъявлении обвинения Мау стало известно 30 июня. Подсудимому вменяется заключение подложных договоров о фиктивном найме сотрудников в сговоре с бывшим заместителем министра просвещения РФ Мариной Раковой и ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук. Таким образом были фальсифицированы документы на 12 человек, что позволило заполучить сумму в размере 21 миллиона рублей.

Сам подозреваемый обвинения отрицает. Защита планировала обжаловать решение суда о мере пресечения.

Тверской районный суд отправил Владимира Мау под домашний арест сроком до 7 августа. Такое решение было мотивировано тем, что у подозреваемого обнаружили купленные билеты в Турцию на 2 июля. Таким образом ректора РАНХиГС лишили возможности потенциального побега. Сегодня, по данным ТАСС, меру пресечения изменили.

Аресты подписка о невыезде Мошенничество
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