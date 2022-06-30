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Защита обжалует домашний арест ректора РАНХиГС Мау по делу о мошенничестве

Араз Салехов
Происшествия
Защита обжалует домашний арест ректора РАНХиГС Мау по делу о мошенничестве
Фото: roscongress / Андрей Любимов

Сторона защиты ректора РАНХиГС Владимира Мау подаст жалобу в связи с решением суда о его домашнем аресте. Об этом в четверг, 30 июня, сообщил адвокат Алексей Дудник.

— Решение будет обжаловано, — сказал защитник.

При этом давать какие-либо другие комментарии Дудник отказался, сообщает агентство городских новостей «Москва».

30 июня Мау предъявили обвинение в хищении денежных средств вуза. По данным МВД, он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой и других лиц.

Также следователь рассказал, что у ректора РАНХиГС куплены билеты в Турцию на 2 июля. Как следует из материалов дела, показания на Мау дали экс-замминистра образования Ракова и другие фигуранты.

Однако Мау отказался признавать свою вину в хищении денежных средств вуза. При этом Тверской суд отправил Мау под домашний арест до 7 августа.

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