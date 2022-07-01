Следствие заподозрило Мау в трудоустройстве «мертвых душ» в РАНХиГС

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Ректора РАНХиГС Владимира Мау обвиняют в трудоустройстве в вуз более десяти «мертвых душ». Об этом стало известно в пятницу, 1 июля.

По данным следствия, Владимир Мау, Марина Ракова (экс-зам министра просвещения РФ — прим. «ВМ») и Сергей Зуев (ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук — прим. «ВМ») вступили в сговор и заключили подложные договоры между академией и рядом граждан об их фиктивном трудоустройстве.

Таким образом все трое незаконно получали зарплату. Материальный ущерб от их действий составил 21 миллион рублей, передает «Коммерсант».

30 июня Мау предъявили обвинение в хищении денежных средств вуза.

В ходе судебного заседания выяснилось, что у ректора РАНХиГС были куплены билеты в Турцию на 2 июля. Как следует из материалов дела, показания на Мау дали экс-замминистра образования Ракова и другие фигуранты.

Однако Мау отказался признавать свою вину. Тверской суд отправил ректора под домашний арест до 7 августа.

Подробнее о деле Раковой читайте в материале «Вечерней Москвы».