Экс-замглавы Минпросвещения Ракова признала свою причастность к хищениям

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Бывший заместитель главы министерства просвещения Марина Ракова признала вину в хищениях. Об этом сообщил ТАСС в четверг, 4 августа, со ссылкой на адвоката подсудимой.

— Моя подзащитная Марина Ракова дала признательные показания, написала явку с повинной, выразила готовность возместить ущерб, — сообщил Вячеслав Жуковский, представляющий интересы экс-замглавы Минпросвещения в Тверском суде Москвы.

По информации ТАСС, Ракова запросила перевод из СИЗО под домашний арест.

Ракова обвиняется в фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения России в ФИРО РАНХиГС. Какие-либо работы в образовательной организации эти люди не выполняли, а заработная плата начислялась регулярно. Таким образом, учебному заведению был причинен ущерб в размере 20 миллионов рублей.

Другой подсудимый, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев, также признал вину 3 августа. Помимо этого, подозреваемый дал новые показания, открывшие до этого не известных следствию фигурантов дела. Тверской районный суд недавно перевел фигуранта из СИЗО под домашний арест по состоянию здоровья.

Другому обвиняемому, ректору РАНХиГС Виктору Мау, домашний арест заменили на подписку о невыезде. Сам подозреваемый свою вину отрицает.

Подробнее о деле Раковой читайте в материале «Вечерней Москвы».