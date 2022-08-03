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Ректор Шанинки Сергей Зуев признался в мошенничестве

Степан Жирнов
Происшествия
Ректор Шанинки Сергей Зуев признался в мошенничестве
Фото: АГН Москва

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев, подозреваемый в мошенничестве и в хищении государственных средств, дал признательные показания и возместил установленный следствием ущерб. Об этом стало известно в среду, 3 августа.

Также, по сообщению следователя в Тверском суде города Москвы, подсудимый дал показания против ранее неизвестных фигурантов дела. Сотрудник подчеркнул, что все необходимые доказательства собраны и расследование подходит к концу, сообщил источник ТАСС.

Сергей Зуев обвиняется в мошенничестве с фиктивным трудоустройством сотрудников в РАНХиГС. В сговоре с подсудимым, по данным следствия, были Виктор Мау, ректор учебного заведения, и заместитель министра просвещения Марина Ракова. В результате преступных действий злоумышленники завладели суммой в размере 21 миллиона рублей.

Помимо этого, ректор Шанинки проходит подозреваемым по делу о хищении государственных средств в ходе реализации федеральной программы «Учитель года» в рамках проекта «Образование».

Во время содержания под стражей у Сергея Зуева возникли проблемы со здоровьем, в результате чего следствие запросило перевод подсудимого из СИЗО под домашний арест. Ранее арест подозреваемого продлили до 7 декабря 2022 года.

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