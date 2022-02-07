Находящемуся в СИЗО ректору «Шанинки» Зуеву резко стало плохо

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Состояние находящегося в СИЗО по делу о мошенничестве ректора «Шанинки» Сергея Зуева резко ухудшилось. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Хуруджи.

— Состояние его (Зуева — прим. «ВМ») здоровья существенно ухудшается, он уже не всегда может встать с кровати. В течение нескольких месяцев ректор «Шанинки» лишен семейных контактов, так как ему не разрешают ни свидания, ни звонки, — уточнил Хуруджи.

Член ОНК утверждает, что врачи в медсанчасти СИЗО не в состоянии оказать Зуеву необходимую помощь, а в гражданскую больницу ректора «Шанинки» не переводят.

В УФСИН же прокомментировали состояние Зуева как «удовлетворительно», передает ТАСС.

Сергей Зуев обвиняется в двух эпизодах мошенничества, в результате которых были похищены 21 и 20 миллионов рублей соответственно. Ночью 10 ноября силовики доставили Зуева в СИЗО № 7 после того, как суд изменил ему меру пресечения.

Тогда же ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников сообщил, что забиравший Зуева из зала суда конвой не позволил ему взять с собой теплые вещи, гигиенические предметы и тонометр. Последний ему нужен для измерения давления, так как мужчина недавно перенес операцию на сердце. После вмешательства членов ОНК администрация СИЗО обещала принять передачу для Зуева от его жены.

Также Мельников отметил, что адвокаты Зуева представили суду документы, подтверждающие наличие у ректора заболеваний, не позволяющих ему находиться в СИЗО. Однако суд при избрании меры пресечения во внимание эти документы не принял.

3 декабря Зуеву вызвали скорую в Тверской суд, где рассматривался вопрос о продлении ареста. В тот же день суд продлил срок его содержания в СИЗО до 7 марта 2022 года.

В середине декабря уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова попросила органы прокуратуры и следственного контроля изменить Сергею Зуеву меру пресечения на не связанную с заключением под стражей. По ее словам, после трех медицинских операций и обострения гипертонической болезни ректору «необходимо постоянное медикаментозное лечение и контроль» вне учреждений системы ФСИН.