Суд продлил арест ректору Шанинки Сергею Зуеву

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Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь суда в пятницу, 3 декабря.

— 03 декабря 2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Сергея Зуева до 07 марта 2022 года, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зуеву стало плохо до начала заседания суда. Предположительно, у него повысилось давление.

Сергей Зуев обвиняется в двух эпизодах мошенничества, в результате которых были похищены 21 и 20 миллионов рублей соответственно. Ночью 10 ноября силовики доставили Зуева в СИЗО № 7 после того, как суд изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение в изоляторе.

Тогда же ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников сообщил, что забиравший Зуева из зала суда конвой не позволил ему взять с собой теплые вещи, гигиенические предметы и тонометр. Последний ему нужен для измерения давления, так как мужчина недавно перенес операцию на сердце. После вмешательства членов ОНК администрация СИЗО обещала принять передачу для Зуева от его жены.

Также Мельников отметил, что адвокаты Зуева представили суду документы, подтверждающие наличие у ректора заболеваний, не позволяющих ему находиться в СИЗО. Однако суд при избрании меры пресечения во внимание эти документы не принял.