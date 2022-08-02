Следствие попросило выпустить ректора «Шанинки» Зуева из СИЗО

Фото: АГН Москва

Следствие попросило Тверской районный суд перевести обвиняемого в особо крупном мошенничестве ректора «Шанинки» и директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева из СИЗО под домашний арест. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 2 августа.

— Тверской районный суд рассмотрит ходатайство следователя об изменении меры пресечения со стражи на домашний арест, — говорится в сообщении.

Заседание запланировано на среду, 3 августа, в 11:00.

В июне Московский городской суд продлил арест Зуеву до 7 декабря. Он обвиняется в двух эпизодах мошенничества, в результате которого были похищены 21 и 20 миллионов рублей соответственно.

В феврале его состояние в СИЗО резко ухудшилось. В ОНК тогда утверждали, что врачи в медсанчасти СИЗО не в состоянии оказать Зуеву необходимую помощь, а в гражданскую больницу ректора «Шанинки» не переводят.