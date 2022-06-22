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Суд продлил арест ректору Шанинки Сергею Зуеву до декабря

Елена Самойлова
Происшествия
Суд продлил арест ректору Шанинки Сергею Зуеву до декабря
Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Московский городской суд продлил арест ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву, обвиняемому по делу о мошенничестве. Об этом в среду, 22 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

По итогам заседания суд постановил оставить Зуева в СИЗО до 7 декабря текущего года.

До этого его защитники требовали замены меры пресечения на домашний арест.

— Суд постановил отменить решение Тверского районного суда, избравшего обвиняемому Зуеву домашний арест (соответствующее решение было принято 9 июня — прим. «ВМ»), и удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, — заключили в пресс-службе суда.

Сергей Зуев обвиняется в двух эпизодах мошенничества, в результате которого были похищены 21 и 20 миллионов рублей соответственно.

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