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Суд оставил под стражей экс-заместителя главы Минпросвещения Марину Ракову

Степан Жирнов
Происшествия
Суд оставил под стражей экс-заместителя главы Минпросвещения Марину Ракову
Фото: roscongress / Анна Горбань

Московский городской суд признал законным продление ареста бывшей замглавы Минпросвещения Марине Раковой и ее гражданскому мужу Артуру Стеценко. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в среду, 31 августа.

Они останутся под стражей до 6 октября 2022 года.

Ракова и Стеценко проходят по делу о мошенничестве вместе с ректором РАНХиГС Владимиром Мау, Сергеем Зуеввым и другими. Фигурантам дела вменяются разные обвинения в рамках масштабной мошеннической деятельности по освоению государственных денег.

По данному делу Марину Ракову заключили под стражу 2 декабря 2021 года, и с тех пор неоднократно продлевали арест.

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