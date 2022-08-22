Стали известны подробности дела Раковой и Мау

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Следственные действия по делу ректора РАНХиГС Владимира Мау и экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой окончены. Об этом в понедельник, 22 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, Мау может быть обвинен в причастности к заключению и неисполнению договоров между частным вузом «Шанинка» и Фондом новых форм развития образования (ФНФРО), фиктивном трудоустройстве личного помощника Марины Раковой, а также 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС.

Раковой вменяется четыре эпизода: в организации преступной группы, созданий условий для победы в конкурсе «Шанинки», в обеспечении приемки не соответствующей требованиям технического задания отчетной документации, а также в содействии в трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения в ИОН РАНХиГС.

Кроме того, Ракова фиктивно трудоустроила в вуз своего личного помощника и сожителя Артура Стеценко. Ему также предъявлено обвинение в незаконном получении денежных средств в ФНФРО.

Сергея Зуева обвиняют в двух эпизодах преступления, связанных с фактическим неисполнением договоров между возглавляемой им «Шанинкой» и ФНФРО, и с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в возглавляемый им ИОН РАНХиГС.

Три обвинения вменяют Евгению Заку: в приемке отчетной документации, не соответствующей требованиям по заключенным договорам между ФНФРО и «Шанинкой», а также в участии в фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения в ИОН РАНХиГС и Стеценко — в ФНФРО.

Исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову обвиняют в заключении договора с ИП в целях последующего обналичивания денежных средств. Коллегу Зака Максима Инкина — в осуществлении приемки отчетной документации, не соответствующей требованиям технического задания, и фиктивном трудоустройстве Стеценко.

Проректору РАНХиГС Ивану Федотову инкриминируют участие в организации фиктивного трудоустройства 12 сотрудников Минпросвещения. Как уточнил собеседник «ВМ», глава исследовательской лаборатории РАНХиГС Наталья Корниенко находится в федеральном розыске.

Все обвиняемые, кроме Мау, дали полные признательные показания и выразили готовность погашения нанесенного ущерба совершенным преступлением.

30 июня Мау предъявили обвинение в хищении денежных средств вуза. По данным следствия, Мау, а также Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев вступили в сговор для кражи 21 миллиона рублей.

Сам Мау отказался признавать вину. Позже стало известно, что он вернулся к исполнению своих рабочих обязанностей в вузе.