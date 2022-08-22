Ректору РАНХиГС Мау вменили три эпизода по статье о мошенничестве

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Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение по трем эпизодам мошенничества. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 22 августа.

Так, Мау может быть обвинен в причастности к заключению и неисполнению договоров между частным вузом «Шанинка» и Фондом новых форм развития образования (ФНФРО), фиктивном трудоустройстве личного помощника Марины Раковой, а также 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС.

Следственные действия по данному делу окончены. Фигурантам предъявлены обвинения в окончательной редакции.

По словам собеседника «ВМ», все обвиняемые, кроме Мау, дали полные признательные показания. Они выразили готовность погашения нанесенного ущерба совершенным преступлением.

При этом глава научной лаборатории РАНХиГС Наталья Корниенко все еще находится в розыске по данному делу.

30 июня Мау предъявили обвинение в хищении денежных средств вуза. По данным следствия, Мау, а также экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев вступили в сговор.

Они заключили подложные договоры между академией и несколькими гражданами об их фиктивном трудоустройстве. Это позволило фигурантам незаконно получить 21 миллион рублей.

Сам Мау отказался признавать вину в хищении денежных средств вуза. Позже стало известно, что он вернулся к исполнению своих рабочих обязанностей в вузе.