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Экс-замглаве Минпросвещения Марине Раковой продлили арест

Анастасия Колоскова
Происшествия
Экс-замглаве Минпросвещения Марине Раковой продлили арест
Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Бывшему заместителю главы Минпросвещения России Марине Раковой, которая обвиняется в нескольких эпизодах мошенничества, продлили арест. Об этом в четверг, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Тверского суда.

— 2 июня 2022 года Тверской районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой Раковой М. Н. на срок до 6 августа 2022 года, — сообщил пресс-секретарь суда.

Видео: пресс-служба Тверского суда Москвы

В среду, 29 сентября, стало известно, что Ракова стала подозреваемой в деле о хищении более 50 миллионов рублей. А 30 сентября обыски были проведены в домах и офисах у сотрудников ФНФРО и бывшего руководителя одного из департаментов Министерства просвещения РФ. В тот же день Тверской суд постановил заключить под стражу на два месяца троих фигурантов данного дела: двух бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову.

1 октября экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова была объявлена в федеральный розыск. Спустя пять дней, 6 октября, стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко.

12 октября силовики задержали ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева. Он обвиняется в двух эпизодах мошенничества, в результате которых были похищены 21 и 20 миллионов рублей соответственно.

Спустя месяц следователи провели обыски у проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Ивана Федотова и финансового директора университета Александра Ефремова.

Еще одно обвинение Раковой предъявили 2 декабря 2021 года. По версии правоохранителей, Ракова фиктивно трудоустроила Стеценко в ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». В общей сложности в качестве заработной платы и ежемесячных премий ему было перечислено более девяти миллионов рублей.

Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года. Срок ареста неоднократно продлевали. В итоге Марина Ракова пробудет в СИЗО до 6 августа 2022 года.

9 февраля 2022 года в федеральный розыск объявили главу исследовательской лаборатории РАНХиГС Наталью Корниенко по делу Раковой.

После допроса по делу Раковой в качестве свидетеля в октябре 2021 года глава лаборатории РАНХиГС уехала в Кишинев. На данный момент Корниенко заочно обвинили по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и объявили в федеральный розыск.

Следствие считает, что Корниенко помогала Раковой обналичивать украденные 20 миллионов рублей.

26 мая следственные действия проводились у сотрудников Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) в рамках эпизода по делу Раковой. Следователи подозревают сотрудников ФИРО в пособничестве фиктивному трудоустройству людей в РАНХиГС.

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