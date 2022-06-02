Экс-замглаве Минпросвещения Марине Раковой продлили арест

Бывшему заместителю главы Минпросвещения России Марине Раковой, которая обвиняется в нескольких эпизодах мошенничества, продлили арест. Об этом в четверг, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Тверского суда.
— 2 июня 2022 года Тверской районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой Раковой М. Н. на срок до 6 августа 2022 года, — сообщил пресс-секретарь суда.
Видео: пресс-служба Тверского суда Москвы
В среду, 29 сентября, стало известно, что Ракова стала подозреваемой в деле о хищении более 50 миллионов рублей. А 30 сентября обыски были проведены в домах и офисах у сотрудников ФНФРО и бывшего руководителя одного из департаментов Министерства просвещения РФ. В тот же день Тверской суд постановил заключить под стражу на два месяца троих фигурантов данного дела: двух бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову.
1 октября экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова была объявлена в федеральный розыск. Спустя пять дней, 6 октября, стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко.
Спустя месяц следователи провели обыски у проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Ивана Федотова и финансового директора университета Александра Ефремова.
Еще одно обвинение Раковой предъявили 2 декабря 2021 года. По версии правоохранителей, Ракова фиктивно трудоустроила Стеценко в ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». В общей сложности в качестве заработной платы и ежемесячных премий ему было перечислено более девяти миллионов рублей.
Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года. Срок ареста неоднократно продлевали. В итоге Марина Ракова пробудет в СИЗО до 6 августа 2022 года.
После допроса по делу Раковой в качестве свидетеля в октябре 2021 года глава лаборатории РАНХиГС уехала в Кишинев. На данный момент Корниенко заочно обвинили по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и объявили в федеральный розыск.
Следствие считает, что Корниенко помогала Раковой обналичивать украденные 20 миллионов рублей.
26 мая следственные действия проводились у сотрудников Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) в рамках эпизода по делу Раковой. Следователи подозревают сотрудников ФИРО в пособничестве фиктивному трудоустройству людей в РАНХиГС.
Сетевое издание "Вечерняя Москва" (18+) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 69371 от 06.04.2017. Учредитель: АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва". Главный редактор vm.ru: Александр Геннадьевич Глуходедов. Адрес редакции: 127015, г.Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2. Телефон: +7(499)557-04-24. Адрес эл.почты: edit@vm.ru. Почта для связи с редакцией сайта: news@vm.ru.