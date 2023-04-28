«Ведомости»: МТС начнет брать деньги с абонентов за раздачу интернета

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МТС собирается взимать дополнительную плату с абонентов за раздачу интернета с телефона. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

— С 4 мая вы сможете раздавать интернет и при этом не тратить свой трафик. Если вы захотите поделиться интернетом, то вы сможете подключить пакет 50 гигабайтов за 49 рублей и раздавать его на другие устройства, — говорится в сообщении, которое получили абоненты МТС.

Как сообщает издание, новые условия коснутся «ряда архивных тарифов с безлимитным интернетом и позволят более выгодно раздавать трафик».

В конце марта МТС заменило яйцо на логотипе красным квадратом с тремя буквами М, Т и С по периметру. Отмечается, что слоган компании «Быть лучше каждый день» останется прежним. Оператор связи также планирует изменить свое позиционирование на рынке в пользу экосистемы.

В начале 2023 года во всех российских регионах, за исключением Москвы, снизилась скорость мобильного интернета примерно на семь процентов. В частности, скорость снизилась до 18,3 мегабита в секунду. Такую динамику TelecomDaily связывает с дефицитом сетевого оборудования, поставки которого в РФ прекратились весной прошлого года.