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Приметы и советы

Нарколог Холдин предупредил об опасностях пикников

Ирина Игнатенко
Общество
Нарколог Холдин предупредил об опасностях пикников
Фото: pexels.com / Leah Kelley

Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, какая еда во время праздников может спровоцировать инсульт или инфаркт.

Как отметил эксперт, пикники редко обходятся без употребления алкоголя. Необходимо помнить, что мясо на огне и спиртные напитки могут спровоцировать серьезные нарушения здоровья вплоть до инфаркта или инсульта.

Врач посоветовал отказаться от жирных сортов мяса и чрезмерного употребления спиртных напитков. Стоит отдавать предпочтение диетическому мясу и свежим овощам. Запивать еду лучше соком или морсом, передает «Радио 1».

В свою очередь нарколог Сергей Царев добавил, что и маленькие дозы спиртного оказывают токсическое влияние на все органы и системы, создают предпосылки для обострения хронических болезней и развития новых, передает ФАН.

Нарколог Татьяна Клименко ранее пояснила, почему пиво гораздо вреднее, чем водка.

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