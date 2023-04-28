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Участник шоу «ОКнутые люди» рассказал о пользе смеха для борьбы с депрессией

Араз Салехов
Общество
Участник шоу «ОКнутые люди» рассказал о пользе смеха для борьбы с депрессией
Фото: Одноклассники

В конце марта «Одноклассники» запустили первое собственное шоу о хобби «ОКнутые люди», ведущим которого стал Сергей Бурунов. В пятом эпизоде программы принял участие тренер по смеху Митя Ефимов.

По его словам, смехотерапия помогает избавиться от депрессии.

— Однажды меня настигла эта суровая штука, которая называется депрессия, и мне пришлось выходить из нее с помощью йоги смеха, или смехотерапии. Основатель этой методики — доктор Мадан Катария. Он сравнил ее с пранаямой и дыхательной гимнастикой, потому что смех — это циркуляция кислорода в организме: вдох и очень длинный выдох, а затем только следующий вдох, — поделился он.

Тренер по смеху уточнил, что такая йога полезна при респираторных, сердечно-сосудистых заболеваниях, а также помогает снизить физическое, умственное и эмоциональное напряжение. Йога смеха избавляет от депрессии, психологических зажимов, комплексов и дарит хорошее настроение, заключил он.

Ефимов стал победителем первого в мире чемпионата по смеху, который прошел 1 апреля. «Вечерняя Москва» пообщалась с ним и узнала, как ему удалось обойти конкурентов.

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